Pár hete még arról szóltak a hírek, hogy Berki Krisztián és felesége, Mazsi szeretnék megmenteni zátonyra futott házasságukat . Egy hete azonban bombaként robbant a hír, hogy Krisztán elköltözött otthonról. A pár azonban most mégis együtt utazott el hétvégére.

"Mazsi kérte, hogy menjek el egy időre... Számomra fontos, hogy mindkettőnk lelki békéje meglegyen, ha esélyt adunk a vitákra, ez lehetetlen. Az elmúlt 6-9 hónapban nagyon nehéz helyzet alakult ki, próbálunk ezen dolgozni" - nyilatkozta pár napja Berki Krisztián, aki jelenleg egy szállodában húzza meg magát.

A rajongók azonban nem értik, hogy hányadán állnak most egymással Berkiék, ugyanis együtt utaztak el a hétvégére. Egyikük alaposan be is szólt nekik.

"Mekora bohócok vagytok ti, te jó Isten! 'Elküld' otthonról Mazsi, de azért a hétvégét veled töltötte a sárvári hotelban. Azért a luxust akkor sem engedi el, hiába a házassága egy... sz*r. Szánalmasak vagytok!" - idézte a kommentelőt a Ripost.