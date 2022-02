Nemrég derült ki, hogy Krisztián és Mazsi egy szakember segítségét is igénybe vette, hogy megmentsék a házasságukat. Párterápiára is járnak, de úgy tűnik, egyelőre nem sikerül enyhíteni a kettejük közt lévő feszültséget. Mazsi pedig meglepő dolgot kért férjétől, aki ezt is bevállalta azért, hogy megmentsék házasságukat.

Mazsi kérte, hogy menjek el egy időre...

"Számomra fontos, hogy mindkettőnk lelki békéje meglegyen, ha esélyt adunk a vitákra, ez lehetetlen. Az elmúlt 6-9 hónapban nagyon nehéz helyzet alakult ki, próbálunk ezen dolgozni. Szerencsés helyzetben vagyok azáltal – mert míg mások esetleg nem tehetik meg, hogy átmenetileg szállodába költözzenek –, hogy most még többet tudok foglalkozni magammal, és békén tudjuk hagyni egymást Mazsival"

– nyilatkozta Krisztián a Borsnak. A lap próbálta kideríteni, hogy mekkora esélye van annak, hogy újra összeköltöznek és rendbe jön a házasság, de az izomceleb kitérő választ adott a kérdésre.