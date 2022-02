2022. február 21., hétfő a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)A határozottság és a magabiztosság fontos, de ha kell, inkább maradj csendben és csak figyeld azt, ami történik, így sok új információhoz juthatsz. Bármi megtörténhet, új kapu is megnyílhat.

2022. február 22., kedd a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Békés, befelé fordulós nap, de közben lelkileg épp az lesz leterhelő, hogy túlságosan nagy a nyugalom. Sok a kérdés, kevés a válasz? Ne kergesd az időt, csak figyelj, s fedezd fel a fontos dolgokat.

2022. február 23., szerda a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Óvatosan kell bánni a mai energiákkal, túlértékelhetjük magunkat és az eredményeinket – épp ezért inkább ne erőltessünk semmit. Pár fura információ érkezik, javallott ezeket befogadni, értelmezni, helyükön kezelni.

2022. február 24., csütörtök a ♐ban (Fogyó hold, Nyilas)Őrizd meg a csendességet a lelkedben és a közvetlen környezetedet is bíztasd erre. Sok dolog elavult, érdemes olvasni, informálódni, kutakodni azért, hogy a jövő heti Újhold után építkezhess.

2022. február 25., péntek a ♐ban (Fogyó hold, Nyilas)Bonyolult és leterhelő nap, ezért kár kapkodni vagy sietni. Érdemes összegezni az elmúlt Holdhónap eredményeit, kudarcait, befejezetlen feladatait. Határozzuk el, mibe fogunk márciustól.

2022. február 26., szombat a ♑ban (Fogyó hold, Bak)Csakis könnyed, örömteli dolgokat tegyünk! Lehetőség nyílik arra, hogy megtaláljuk és felismerjük az aktuális életcélunkat. Érdemes szeretni magunkat és kedveskedni magunknak és másoknak.

2022. február 27., vasárnap a ♑ban (Fogyó hold, Bak)Eleinte úgy tűnhet, ez amolyan energiátlan nap, de később megmutatkozik, mit kell tenni, hogyan lehetsz hasznos. Vasárnap lévén is szóba kerülhet pénz, ingatlan, vásárlás, befektetés.