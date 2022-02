Karácsony óta Mádai Vivi egyre több titokzatos bejegyzést oszt meg szíve választottjáról. A Bors utánajárt, ki az a férfi, aki elrabolta a szívét. Érthető, hogy a TV2 sztárja nem szívesen beszél magánéletéről, hiszen két házassága is zátonyra futott.

Az első férjével, Bencével 2011-ben mondták ki a boldogító igent Miamiban, házasságuk csak nyolc hónapig tartott. Gyermeke édesapjával, Zoltánnal 2014-ben kötötte össze hivatalosan is az életét. Bár kapcsolatuk sok mindent kibírt, tavaly februárban bejelentették, hogy külön utakon folytatják.

Vivien Instagramján először tavaly decemberben jelentek meg olyan fotók, amelyek azt súgták,hogy a műsorvezetőre rátalált a szerelem. Karácsonykor egy olyan fotót is közzétett, amin egy férfi kezét simogatta, pár héttel később pedig Spanyolországba utaztak együtt, és Vivi hátulról is megmutatta szerelmét. Február eleje óta azt pletykálják, annyira komolyra fordult a kapcsolatuk, hogy a Mokka műsorvezetőjét el is jegyezte a titokzatos férfi.

A Bors úgy tudja, a műsorvezető szerelme egy sikeres ügyvéd, aki nemzetközi szinten is elismert szaktekintély. A szerelmeseket Vivien egyik munkatársa mutatta be egymásnak, kapcsolatuk barátságnak indult, aztán egyik pillanatról a másikra fordult át szerelemmé. A Mokka műsorvezetője nem erősítette meg és nem is cáfolta a híreket, nem reagált a lap megkeresésére.