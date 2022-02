Rogán Antal volt felesége, Cecília megmutatta követőinek gömbölyödő pocakját, sőt, azt is elárulta, mikorra várják születendő gyermeküket.

Egy mosolygós, pocakos fotóval jelentette be Rogán-Gaál Cecília, hogy gyermeket vár. A képen jól látható, hogy Rogán Antal volt felesége nem a terhessége elején jár, az atv.hu kérdésére több részletet is megosztott terhességéről.

Elárulta, hogy a baba kisfiú, és április közepére-végére várják férjével, Szendrei Dániel teniszedzővel.

Rogán-Gaál Cecíliának már van két fia, Dániel 2009-ben, Áron pedig 2012-ben született. Az üzletasszony még 2019-ben vált el Rogán Antaltól, majd 2020-ban újraházasodott.

A fotó alatt záporoznak a kommentek, többek között Debreczeni Zita, Tatár Csilla, Sarka Kata, Kiszel Tünde, Rubint Réka és Kajdi Csaba is gratulált a picihez. Utóbbi azt is megjegyezte, milyen ügyesen titkolta. A kismama mindenesetre bombasztikus formában van: jól látszik, hogy a sport mindig is fontos szerepet játszott az életében.