Hónapok óta a lapok címlapján szerepel Kulcsár Edina és zenész párja G.w.M. Bár hangsúlyozzák, nagyon mély szerelem van közöttük, a legfontosabbak számukra gyerekeik. Most sor került közöttük az első találkozásra is, amelyről a szépségkirálynő mesélt.

"Nem tudunk és nem is akarunk eltekinteni attól, hogy mindkettőnk életében van két-két gyermek. Az együtt töltött időt teljes egészében hozzájuk alakítjuk, ők a legfontosabbak. Mivel én vagyok többet a gyermekeimmel, igyekszünk minden szabad pillanatot kihasználni, hogy beszéljünk. Ha két ember szereti egymást, arra törekszik, hogy minél hamarabb szorosabban is összeköthessék az életüket, de ez is várat még magára" - mondta el a Borsnak Edina, aki párjával együtt szeretné, ha gyerekeik is jóban lennének egymással.

Nos, az első találkozás a kicsik között megtörtént, amiről Edina így mesélt: "Az első találkozás jól sikerült, közvetlen volt (...) A tapasztaltak alapján azt gondoljuk, könnyen fog menni ez is, de nyilván nem szeretnénk nagyon siettetni".

"Fontos, hogy a gyerekek hogyan fognak összebarátkozni, ha majd idővel azt látjuk, hogy jóban vannak és akár még hiányolják is egymást, akkor feljebb tudunk lépni egy szintet. Nagyon szeretnénk, hogy a gyermekeink mindkét oldalról szeressék a szüleiket, így mindig kihangsúlyozzuk a nekik – ki-ki melyik oldalt –, hogy anya és apa csak egy van és nagyon kell őket szeretni. A gyerekek ebben nem sérülhetnek. Remélem, mindenkinek az a célja, hogy egy kiegyensúlyozott gyerekkort teremtsünk nekik" – szögezte le.

