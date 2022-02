Az egykori szépségkirálynő és üzletember férje mindent megtett azért, hogy megmentsék a házasságukat, de hat év után úgy látták jónak, ha külön utakon folytatják. A közvélemény akkor kezdett igazán sokat foglalkozni Edina és Csuti válásával, amikor kiderült, hogy a modell egy másik férfi, a fiatal rapper, G.w.M oldalán találta meg a boldogságot.

Edina lapunknak többek között azt is elárulta, hogyan nevelik a gyerekeket a válás után.

"Természetesen közös lesz a felügyelet, hiszen ahogy én, úgy Csuti is ragaszkodik a gyerekekhez. Hiába szeretném, hogy velem legyenek, ezt nyilván nem tehetem meg és nem is teszem. A gyerekeknek szükségük van az apukájukra is, és ezt maximálisan támogatni fogom" - mondta Edina, és azt is hozzátette, hogy a gyerekek érzik, hogy változások vannak, de gyönyörűen alkalmazkodnak a helyzethez és továbbra is kiegyensúlyozottak.