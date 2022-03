Tavasszal mindenki tele van energiával, tervekkel, mindenki vidám, hiszen végre búcsút inthetünk az év sötétebb és hidegebb időszakának. Ilyenkor a gyerekeket is sokkal könnyebb lekötni, mert végre nem kell a rossz idő miatt a négy fal közé húzódni. De mégis milyen programokat érdemes ilyenkor csinálni? Íme, néhány ötlet.

Kirándulás tanösvényeken

Az egyik legkézenfekvőbb tavaszi program egy jó kis kirándulás. Igen ám, de hova menjünk? Kisgyerekkel a legjobb, ha kinézünk egy szuper tanösvényt, hiszen ezek általában könnyű terepen visznek végig, ráadásul a tájékoztató táblák rengeteg hasznos információt is tartalmaznak a környék nevezetességeiről, növény- és állatvilágáról. Akit bővebben is érdekel a téma, az kattintson korábbi cikkünkre, amelyben a Jági, a Mogyoróhegyi és a Királyréti tanösvényről írtunk.

Hóvirág- és ibolyavadászat

A melegebb idő beköszöntével egyre több helyen bújnak elő a szebbnél szebb virágok. Először a hóvirág, majd az ibolya jelenik meg a kopár tájon, s igazán jó móka, ha a család nekiindul, hogy felkutassa a tavasz első hírnökeit. Bár a hóvirág eredetileg február végén, március elején nyílik, mostanában van, ahol januárban megjelenik, így lehet, hogy márciusra már csak elvétve találunk belőle néhányat árnyékos, hűvösebb erdőkben. A hóvirág védett növény, szedése tilos, komoly büntetés jár érte, ezt a kicsikkel is beszéljük meg: tényleg csak gyönyörködjünk bennük.

Az ibolya azonban március végétől akár májusig is virágozhat, így erről a mókáról még biztosan nem maradtunk le.

Kertészkedés

Ha már virágoknál tartunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a tavasz egyik meghatározó tevékenysége, a kertészkedés mellett sem. A virágültetés ráadásul remek program a gyerekeknek is, akik nagy lelkesedéssel vetik bele magukat minden olyan cselekvésbe, ami ásással, földtúrással, sarazással jár. Adjunk nekik egy kis lapátot, és bízzuk rájuk, hogy ássanak egy lyukat az elültetésre váró növényeknek. Azok se keseredjenek el, akiknek nincs kertjük, hiszen balkonládába, cserépbe is lehet ültetni, és ezt éppen úgy élvezni fogják a kicsik, mintha a kertben szöszmötölnének. Ráadásul nem csupán virágokat ültethetünk ilyenkor, hanem fűszernövényeket is – bazsalikomot, rozmaringot, mentát, petrezselymet –, amelyeket később együtt le is szüretelhetünk.

Készülődés a tavaszi ünnepekre

Természetesen a tavaszi programlehetőségek közül nem hagyhatjuk ki a különféle ünnepekre való készülődést sem. Március 15-ére például festhetünk nemzeti színű kavicsokat, készíthetünk kis lobogót, kokárdát, csákót, míg húsvétra csinálhatunk nyuszifészket, tavaszi asztaldíszeket, kopogtatót vagy kis figurákat, amelyeket majd felakaszthatunk a barkafára. Ezek akkor is jó programok, ha éppen szeszélyesre fordul a tavaszi időjárás és így kénytelenek vagyunk a lakásban maradni.