Fashion street. Ma már itthon is jól ismerik a divat szerelmesei - és nem csak ők - ezt a fogalmat, holott néhány éve még azt sem tudtuk, eszik-e vagy isszák. 2008-ban azonban Budapesten is megnyitotta kapuit az első „divat-utca", hogy csatlakozzon a fashion streetek népes táborához.

A Budapest Fashion Street egy sétálóutca az V. kerületben, amely a Deák tér és a Vörösmarty tér között húzódik, és amely – a világ többi fashion streetjéhez hasonlóan – leginkább felső kategóriás üzleteknek ad otthont.



Fashion streetekkel a világ számos városában találkozhatunk, s bár mindegyik egy kicsit más, abban megegyeznek, hogy az itt található üzletek elegánsak, exkluzívak... és persze méregdrágák.

New York - Fifth Avenue (USA)

Az Ötödik sugárút New Yorkban, azon belül is Manhattanben található, és két részre – keleti, valamint nyugati oldalra – osztja fel a városrészt. A Fifth Avenue a Greenwich Village-i Washington Square Parknál kezdődik és egészen Bronxig tart. Amellett, hogy az Ötödik sugárút mentén számos híres épületet láthatunk, itt - a 49. és a 60. utca között – található a New York-i divatélet epicentruma is, ahol a világ legdrágább luxusmárkáinak üzletei is sorakoznak.

Beverly Hills - Rodeo Drive (USA)

Amerika nem egy, hanem rögtön két nagyon híres fashion streettel is büszkélkedhet, hiszen a fent említett Fitfh Avenue mellett a kaliforniai Rodeo Drive is világszerte ismerősen cseng a luxusmárkák szerelmeseinek. A három kilométer hosszú, pálmafákkal szegélyezett bevásárlónegyedben olyan felső kategóriás dizájnerüzletek kirakatai között sétálhatunk, mint a Louis Vuitton, a Chanel, a Hermès, a Burberry, a Bulgari, a Cartier, az Armani, a Gucci, a Rolex, a Versace vagy aTiffany & Co.

Párizs - Avenue Montaigne (Franciaország)

Az Avenue Montaigne Párizs 8. kerületében található, közvetlenül a Champs-Elysees mellett. Márpedig ki ne szeretne sétálni egyet ezen a környéken? Nézelődni mindenképpen nézelődjünk itt egy kicsit, ha Párizsban járunk, hiszen már maga a története is érdekes ennek a városrésznek. A XVIII. században a Avenue Montaigne-t még az "özvegyek sikátorának" nevezték, de később szabadtéri táncszínház (a Bal Mabille) is működött itt. Ma már persze nyoma sincs se az özvegyeknek, se a polkának, helyette a világ legdrágább és legelegánsabb üzletei sorakoznak a francia fashion streeten.

Milánó - Via Monte Napoleone (Olaszország)

2019-ben a Via Monte Napoleone magkapta az „Európa harmadik legdrágább utcája" címet, és ez nem is véletlen. Milánót gyakran emlegetik a divat fővárosaként, amelynek központja a Quadrilatero della moda városrész, ahol a Via Monte Napoleone is található. A milánói fashion streeten számos híres konfekció- és ékszerüzlet, valamint exkluzív cipőüzlet található. Például megleshetjük itt a Bottega Veneta, a Gucci, a Hermès, a Valentino, a La Perla, a Prada, a Louis Vuitton vagy az Yves Saint Laurent kirakatait is.

London - Bond Street (Anglia)

A londoni West Enden található Bond Street, amilyen rövid, olyan híres. Az Oxford Street és a Piccadilly között húzódó fashion street mindössze félmérföldnyi hosszú, mégis a XVIII. század óta jól ismert bevásárlóutca, amely otthont ad a divatvilág szinte összes nagy luxusmárkájának. Ma a Bond Streeten sétálva többek között olyan brandekkel találkozhatunk, mint a Hermès, a Bulgari, a Cartier, a Chanel, a Dolce & Gabbana, Jimmy Choo vagy Louis Vuitton.

Tokió – Ginza (Japán)

Ki hinné, hogy Ginza, Tokió és az egész világ egyik legpazarabb bevásárló- és szórakoztatónegyede valaha egy néptelen láp volt. Ezt követően a feltöltött területen pénzverde működött, majd egy pusztító tűzvészt követően megindult a városrész modernizációja. Ginza lassan, de biztosan egyre divatosabbá vált az idők során, ezt a népszerűséget pedig a mai napig megőrizte. Jelenleg a városnegyedben számos étterem, bár, szórakozóhely, galéria működik, valamint a vezető divatmárkák butikjai is hozzátartoznak Ginza összképéhez.