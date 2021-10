Párizs leghíresebb, mi több, leghírhedtebb lokálja a Montmartre-on található Moulin Rouge, azaz a Vörös Malom, amely pont 132 évvel ezelőtt, október 6-án nyitotta meg kapuit.

Egykor...

...a közönség tömegesen érkezik, hogy felfedezze ezt az extravagáns mulatót, ahol helyet kapott egy óriási táncparkett, ahol mindenütt tükrök borítják a falakat és ahol egy hatalmas elefánttal díszített kert is található. A hangulat őrületes, az előadás a színpadon és a teremben is zajlik: arisztokraták és gengszterek örömteli cinkosságban veregetik egymás vállát, az előkelő negyedek lakói és a párizsi kisemberek pedig teljes eufóriában szórakoznak együtt.



A francia lokál a XIX. század legpikánsabb szórakozóhelyei közé tartozott, talán annak is köszönhetően, hogy itt kifejezetten erotikus felhangú, ugyanakkor nívós műsort láthatott a nagyérdemű, például kánkánt. Ez a tánc a vad mulatságokról és az erkölcsök lazulásáról szólt, hiszen addig skandalumnak számított, hogy egy nő fellibbentse a szoknyáját és széttárja a combjait. Márpedig a kánkán mindent megmutatott... A matrózkocsmákból indult lábemelgetős attrakció futótűzként terjedt és meghódította a Moulin Rouge-t, így már a társadalom krémje is legeltethette a szemét a csinos táncoslányokon és hallgathatta a vidám és egyben kihívó sikoltozásokat.

A Vörös Malomban nem csupán táncosnők gondoskodtak a műsorról – bár kétségkívül nagy szerepe volt a sikerében az ilyesfajta szórakoztatásnak -, de akrobaták és cirkuszi mutatványok is megtalálhatóak voltak a repertoárban. Emellett a Moulin Rouge színpadát olyan hírességek is bevették, mint Josephine Baker, Edith Piaf, Ginger Rogers, Liza Minnelli vagy Frank Sinatra, - láthatóan tehát a mulató nem éppen egy olcsó lebuj színvonalát képviselte sem anno, sem pedig ma.

Ma...

A plakátjait kezdetben Toulouse-Lautrec készítette, zseniális módon népszerűsítve a mulatót, az ismert fellépők mellett pedig nagy vonzerővel bírt a lokál tánckara is, azaz a Doriss-lányok.

A tánckart a mai formájában Miss Doriss (Dorothea Haug), német származású táncosnő, később balettmester és koreográfus álmodta meg és hozta létre, az ő „lányai" lettek a híres Doriss Girl-ök, akiknek ma is nagyon komoly feltételeknek kell megfelelniük. Például el kell érniük a minimum 175 cm magasságot, és amíg a társulat tagjai, addig 2 kilónál többet nem fogyhatnak vagy hízhatnak, de jártasnak kell lenniük a klasszikus táncban is.



A Moulin Rouge, akárcsak a megnyitásakor, most is hatalmas népszerűségnek örvend és Párizs egyik legikonikusabb látványossága, ahol évente több, mint 600 ezren kíváncsiak a 8 millió euró költségvetésű Féerie Show-ra (Tündérvilág), a 60 Doriss Girl-re, a tollakra, flitterekre és a csillogásra.



A Vörös Malom ma is a féktelen mulatozás, a patakokban folyó pezsgő és a lengén öltözött táncoslányok szinonimája, s bár valóban átélhetjük itt az önfeledt szórakozást és kivillanó popsikkal, keblekkel is találkozhatunk, a Moulin Rouge dekadenciája ma már inkább csak show – abból viszont olyan, amelyet érdemes megnézni.