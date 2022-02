Hosszú, idegeskedéssel teli hónapok vannak Béci és Norina mögött. A rapper a közösségi oldalán vallott arról, hogy még mindig nincsenek a topon.

"Pics*ba! Nem vagyok a toppon! Norina szerint meg kéne élnem a dolgokat...de én csak a haladást firtatom! Egy-másfél év esett ki az életünkből...valahogy vissza akarom hozni, de ez így nem jó! Még mindig tart a gyógyulása Norinának, ezen a héten volt az 5. hét, jövőhéten lesz a következő a 6. hét, de már kivagyok! Biztos az is közrejátszik, hogy egyfolytában babázom...szinte folyamat. Bár Norina már rengeteget segít, de áh, nem is tudom hogyan, és mit kezdjek el...Szanaszét áll a fejem, kapkodok tudom, de haladni akarok! Sokat is vitatkozunk! A zeneipar is annyira más lett csak ez alatt a másfél év alatt... Jaj b*zd meg, én ezt nem akarom! De komolyan! A zene boldoggá tesz, de ami most van, az szörnyű! (Tisztelet a kivételnek). Nagyon sok másban is gondolkodom... teljesen másban! Amúgy lehet b*sznom kéne mindenre és elutazni valahova... Jól kipihennénk magunkat, és megterveznénk mindent! Istenem, kérlek egy jelet!" - fakadt ki Béci a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában.