Két hónappal ezelőtt hunyt el Babicsek Bernát színész, zenész. Halálát füstmérgezés okozta. A harmonikás 2012 óta volt a Paddy and the Rats nevű ír, punk-rock kocsmazenét játszó zenekar tagja. Zenésztársai nemrég arról beszéltek, mennyire feldühítette őket, hogy úgy látták, több szakmabeli is Babicsek halálhírével haknizott.