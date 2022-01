Elhunyt Babicsek Bernát, a Barátok közt és a Jóban Rosszban szereplője. A színész 41 éves volt. A hírt zenekara, a Paddy And The Rats és az Irigy Hónaljmirigy együttes közölte először, később kiderült, hogy a színész a solymári lakástűzben halt meg.

A színésztől a TV2 így búcsúzik az oldalálán.

"Fájó szívvel, összetörve búcsúzunk barátunktól, kollégánktól Babicsek Bernát harmónikaművésztől, aki a mai napon tragikus körülmények között itt hagyott minket.

Ő játszott a Szívósszemű Márta című dalunkban, és vendégünk volt az azt követő SYMA koncertünkön.

Egy tehetséges művészt és barátot vesztettünk el a mai napon!

Őszinte részvétünk a családjának!" - írta az Irigy Hónaljmirigy.

A zenekar, a Paddy And the Rats, amelyben játszott így gyászol: "Nem tudom, hogy lehet egy ilyen dolgot elmondani... Ne haragudjatok, de nehezen találjuk a szavakat jelenleg... Borzasztó, felfoghatatlan tragédia történt. Testvérünk, barátunk, zenésztársunk, Babicsek Bernát (Bernie) elhunyt ma tragikus hirtelenséggel. Kérünk Titeket, gyújtsatok egy gyertyát ma érte és imádkozzatok a családjáért, hogy túlvészeljék ezt a feldolgozhatatlan helyzetet! Örökké a szívünkben leszel!

SZERETÜNK BERNIE!

Babicsek Bernát a Barátok közt, a Szeress Most! és a Jóban Rosszban sorozatban is játszott, de elismert harmonikaművész és színpadi színész is volt.