Szőke Zsuzsannát a Dancing with the Stars második évadában ismerte meg a közönség, ahol Kinizsi Ottó oldalán lépett hétről hétre táncparkettre. A csinos lány jelenleg Stana Alexandra volt férjével dolgozik együtt egy világjáró hajón.

Szőke Zsuzsanna a Dancing with the Stars második évadában mutatkozott be a nagyközönség előtt, Kinizsi Ottóval közös munkája pedig nagyon sikeresnek bizonyulat, ugyanis a második helyre táncolták be magukat a döntőben.

A csinos táncosnő jelenleg Köcse György oldalán egy világjáró hajón próbál szerencsét, ahol táncospárként kápráztatják el estéről estére a fedélzet utasait.

Zsuzsi a minap egy bombasztikus fotóval lepte meg a követőit, a képen falatnyi bikiniben mutatta meg, hogy tökéletes formában van.