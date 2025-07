Már le sem kell kötnöd a pénzed ahhoz, hogy kamatozzon

Mi az a látra szóló kamat, és miért fontos?

A látra szóló kamat lényege, hogy a bankszámlán lekötés nélkül tartott összegre is fizet kamatot a bank. Míg a hazai piacon általában ez a kamat 0 körüli, a Gránit Bank Kamat Plusz számlájával jövedelem-jóváírás esetén jelenleg 3,50%-os (EBKM) kamat érhető el. Ez azt jelenti, hogy a pénz kamatozik akkor is, ha nem kötöd le, és bármikor hozzáférsz. Ez az opció különösen azoknak hasznos, akik nem tudnak vagy nem akarnak hónapokra vagy évekre lekötést vállalni, viszont fontos számukra, hogy jól bánjanak a pénzükkel.

0 forintos számlavezetés és bónusz jóváírás

A Kamat Plusz számlacsomag nemcsak a magas látra szóló kamat miatt vonzó. A számlavezetés teljesen díjmentes, függetlenül attól, hogy milyen összegek jönnek be, és milyen gyakran használod a számlát. Emellett akár 60.000 Ft jóváírást is kaphatsz, ha szelfis azonosítással és ajánlókóddal nyitod meg a számládat, és teljesíted a jóváírások egyszerű feltételeit.

A 3,5%-os látra szóló kamat feltétele, hogy legalább havi 200.000 forint jövedelem érkezzen a számládra. A feltétel teljesítése esetén a bank a teljes, lekötés nélküli egyenlegedre kifizeti a kamatot, minden hónap végén.

Digitális kényelmet és kontrollt kapsz

A Gránit Bank mobilapplikációjával nemcsak a számládat kezelheted teljes körűen digitálisan, hanem bármikor nyomon követheted pénzügyi műveleteidet, megtakarításaidat vagy befektetéseidet is. Ugyanitt azonnali devizaváltást végezhetsz néhány kattintással.

A digitalizáció és a mobilbankolás nemcsak a gyorsaságot, hanem a tudatos pénzkezelést is segíti. Aki figyeli, hogy még a folyószámláján pihenő pénze is kamatozzon, egy lépéssel közelebb kerülhet pénzügyi céljaihoz.

Rugalmasság kamatveszteség nélkül

A Gránit Bank Kamat Plusz számlája a megszokott betéti konstrukciókhoz képest extra rugalmasságot biztosít: bármikor felhasználhatod az egyenlegedet, nem kell megvárnod a lekötési időszak végét, és nem veszítesz kamatot, ha hirtelen pénzre van szükséged. Ezért a számla azoknak is kiváló, akik nem tudják előre tervezni a kiadásaikat, de szeretnének minden forintjuk után kamatot kapni.