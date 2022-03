Azt gondolod, csak a „zöldek" használnak vegyszermentes tisztítószereket? Amennyiben neked mindegy, hogy milyen kemikáliák érintkeznek a bőröddel vagy épp miket lélegzel be takarítás közben,akkor nyugodtan lépj tovább ezen a cikken, és költs tízezreket tisztítószerekre. Ám, ha úgy érzed, szívesen tennél egy próbát, akkor vágjunk is bele!

Ma már több üzletben is lehet kapni úgynevezett öko tisztítószereket, mosogatószereket, vannak már hasonló alternatívái a mosásnak és az öblítésnek is. Ezek is szuperek, de őszintén, szerintem kissé drága megoldások. Épp ezért én egy kísérletbe kezdtem, körülbelül egy hónapja – több, hasonló tartalmakkal foglalkozó oldalt követtem be, és próbálgattam, nekem mi válik be. Ezeket hoztam most el.

A házi vegyszermentes házi tisztítószereknek több előnye is van. Elsőként fontos megemlíteni, hogy a bolti tisztítószerekben olyan vegyi anyagok találhatóak, melyek mérgezőek lehetnek. Erre sajnos nem megoldás, ha vastag gumikesztyűben takarítasz, mivel ezek az anyagok a levegőbe kerülve is ártalmasak lehetnek, mivel belélegzed őket: mennyivel jobb természetes anyagokat használni.

A második érv a vegyszermentesség mellett a környezettudatosság. Nem használsz el például annyi műanyagot, hiszen 1-2 folyamatosan újratölthető palack vagy üvegcse áll szemben a háztartásonként akár 5-6 eldobandó flakonnal szemben. A vegyszerek előállítása során történő környezeti ártalmakat sem támogatod. Arról már nem is beszélve, hogy a lefolyóba kerülő kemikáliák helyett így csak a természetben is előforduló anyagokkal takarítasz,.

A harmadik, ami miatt érdemes kipróbálnod, az az ár. Egy ecet, egy citrom, egy szódabikarbóna mindig sokkal olcsóbb lesz, mint a vegyszeres tisztítószerek. Havonta több ezer forintot spórolhatsz meg így!

Nézzük a kezdő, házi vegyszermentes tisztítószereket (saját tapasztalat alapján)

Egy 10-20 százalékos ecetet, 50 százalékos citromlevet és hideg csapvizet keverj be harmad arányban. Ezzel kapsz egy általános tisztítószert, amivel akár a konyhában, akár a fürdőszobában, akár a lakás bármelyik pontján kezdetét is veheti a takarítás. Az ablakokra és tükrökre is tökéletes. Megmaradt belőle? Eszedbe ne jusson kiönteni, következő héten is bátran használhatod az így kapott vegyszermentes általános tisztítószeredet. Én ezt öntöm a felmosóvízbe is, időként 4-5 csepp illóolaj társaságában. A vécé takarításához több ecetet használok, mivel remekül fertőtlenít, a citromnak köszönhetően pedig semlegesíti a szagokat.

Nem kell megijedned, takarítás közben érezni fogod az ecet kissé szúrós szagát, de ez pár perc alatt elillan.

Moss a természetesség elve alapján

Forralj fel körülbelül egy bögre vizet, majd öntsd rá egy evőkanálnyi szódabikarbónára, ebbe pedig reszelj egy kiskanálnyi házi szappant. Miután homogénné vált az egyveleg, kész is a mosószer. Öblítőnek én egy kis vizet, ecetet és pár csepp 100 százalékos illóolajat ajánlanék. A ruhák csodatiszták és fenséges illatúak lesznek.

A zsíros foltok ellen támadj citrommal!

Odaszáradt a csempére a serpenyőből kifröcsögött olaj? Netán zsíros ételt melegítettél a mikrohullámú sütőben fedél nélkül? Szeretnéd, ha a jénai tálad újra csillogna egy kiadós rakott finomság után? Erre a legjobb megoldás a citrom. Használhatsz 100 százalékos citromlevet is, de a legmakacsabb zsíros, olajos foltok ellen egyszerűen csak nyúlj a savanyú gyümölcshöz. Vágj le egy szeletet belőle, és alaposan simítsd végig vele a megtisztítandó területet, hagyd hatni pár percig, majd egy szivaccsal dörzsöld át. Látni fogod, hogy az addig hideg zsíroldót követelő szennyeződések vegyszermentesen szűnnek meg, kevesebb energiabefektetéssel.

A vegyszermentesség egy próbát mindenképp megér, hiszen nem igényel különösebb anyagi befektetést, viszont rengeteget nyerhetsz vele.