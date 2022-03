John Legend, a Grammy- és Golden Globe-díjas énekes 2013-ban vette feleségül modellként dolgozó kedvesét, Chrissy Teigent. A párnak már két gyermeke született, és tervezték is a harmadikat, azonban a legutóbbi terhesség során problémák léptek fel és Chrissy elvetélt. Természetes úton már nem születhet gyermekük, így többen is úgy vélik, béranya fogja kihordani Legend következő gyermekét.

A pár most azzal került a reflektorfénybe, hogy meghirdették New York-i lakásaikat. Azért döntöttek az eladás mellett, mivel a munkájuk és már az életük is Los Angeleshez köti őket, így nincs értelme fenntartaniuk a manhattani ingatlanokat. Az egyik lakás az épület teljes hatodik szintjét elfoglalja, míg a másik "csak" az ötödik emelet felét. Az ingatlanokhoz emellett egy hatalmas tetőterasz is tartozik.

A két penthouse-t együtt szeretnék értékesíteni, és 18 millió dollárt, megközelítőleg 6 milliárd forintot kérnek értük. Az ingatlanhirdetésnek köszönhetően beleshetünk John Legendék otthonába a lenti képre kattintva.