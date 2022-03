Fazekas Ciliről és Tóth Petiről a Halott Pénz és Dzsúdló legújabb videoklipjének köszönhetően hallottunk először. A klip végén megjelenő mondatoknak köszönhetően azonnal felmerüt bennünk egy csomó kérédés: ki is ők valójában, miért járják a világot, merre voltak eddig, és merre mennek még? Ennek jártunk utána.

– Merre jártok éppen?

– Épp Dél-Iránban vagyunk, Qeshm szigetén, és néhány hónap cidri után élvezzük végre a jó időt. Emlékszem, amikor tervezgettük ezt az utat, sóvárogva nèztem a képeket Irán szenzációs tájairól, köztük erről a partszakaszról a Perzsa-öbölben, ahonnan most ezeket a sorokat írom. Szinte hihetetlen, hogy itt vagyunk!

– A klip teljes egészében a ti munkátok? Hogy készültek a felvételek?

– Utazás közben nagyon aktívan foglalkozunk fotózással és filmezéssel. A klipben 100%-ban a saját felvételeinket láthatjátok, ám ezúttal az utómunkát nem mi végeztük, hanem a projekt ötletgazdája, Pallag Péter rendező (Blind). Gyakorlatilag mi vagyunk a komplett stáb két személyben. és egyben a szereplők is. Miután mindenki boldogan rábólintott a klip ötletére, leválogattuk az út során készített összes felvételünket, majd feltöltöttük egy felhőbe, amiből aztán Budapesten lehetett csemegézni.

– Hogy talált meg titeket az együttes?

– A fentebb említett Pallag Peti ismert minket és a zenekart is, ő volt az, aki összekötötte a szálakat, valamint meglátta a lehetőséget bennünk és az anyagainkban. Szerencsére Marsalkó Dávidéknak is nagyon tetszett az ötlet, tulajdonképp szerelemprojekt lett mindenki számára.

– Közel másfél éve járjátok kettesben a világot. Ez mennyire teszi próbára a kapcsolatotokat? Volt olyan pont, amikor majdnem feladtátok? A dal is a szerelemről szól...

– Amikor először hallottuk az akkor még félkész szàmot, egyből megérintett minket. Több sorával is tudtunk azonosulni, ezért is örültünk nagyon a klip ötletének. Nagyon szép emléket állít az utazásunknak, a sztorinknak, a szerelmünknek. Ahogy láthattad a videóban, vannak azért feszültségek is bőven, de sosem volt kérdés, hogy együtt folytatjuk-e tovább.

– Mi volt a legromantikusabb, legizgalmasabb, legmeglepőbb élményetek az utazások során?

– Gondolom, nem túl meglepő, de a legromantikusabb pillanataink egyike a lánykérés volt. Már csak azért is, mert eléggé távol esett mindentől a sóstó, ahol Peti megkérte a kezem. Én nagyon szerettem volna megnézni, de hát csak Petinek van jogsija... A napfelkeltében kisétáltunk a tó közepére, és amíg én elbóklásztam fotózni, ő elrejtette a gyűrűt a sekély vízben. Sosem fogom elfelejteni, amikor megtaláltam, és aztán egymásra néztünk.

– Hány országban jártatok eddig? Melyik érintett meg leginkább?

– Ez a 11. ország, és egyre nehezebb választani. Albánia és Grúzia nagyon nagy kedvence mindkettőnknek, illetve Törökország is nagy szerelem számomra. Irán egy sokkal komplexebb utazási élmény, igazi kultúrsokk, úgyhogy nyilván idesorolandó. Az emberek, a kultúra, a táj, az építészet... Néha meg kell csípnem magam, hogy elhiggyem, tényleg itt vagyunk.

– Hogyan tartjátok fenn magatokat, miből éltek? Min tudtok spórolni?

– Úgy indultunk el, hogyha nincs semmi bevételünk, akkor is tudjunk utazni pár évet. Nem élünk nagy lábon, például nem járunk étterembe, kávézóba, fodrászhoz. Emellett szinte minden nap főzök magunkra, vagy kipróbáljuk az adott kultúra legnépszerűbb helyi ételeit, melyek általában olcsók és finomak. Lásd, Albániában a burek. Szóval nem kenyéren és vízen élünk.

Spórolás tekintetében is változó minden ország. Itt, Iránban például az üzemanyagon fogunk sokat, ugyanis maximum 1 Euróból megtankoljuk a 70 literes autót. Nem elírás, tényleg nem fizettünk még ennél többet, sőt olyan is volt, amikor ezt sem engedték kifizetni. Tudom, ez extrém, de ide a bejutás volt költségesebb. Közben tudatosan és szorgosan építgetjük fotós és filmes portfóliónkat, mert később szeretnénk megélhetésszerűen foglalkozni azzal, amit a legjobban szeretünk. Akkor egy újabb álom válna valóra.

– Mit tudtok javasolni azoknak, akik szintén gondolkodnak azon, hogy elinduljanak világot látni?

– Szerintem ezt mindenki másképp oldja meg, nincs rá "hogyan indulj világgá" kézikönyv. Az anyagi részére meg pláne. Mi sem lakást, sem autót nem adtunk el, ellenben tehetségesek voltunk a munkánkban, és kőkeményen dolgoztunk évekig, hogy elérjük a célunkat. Aztán a repjegyekre kalkulált összeget végül lakóautóra költöttük, és akkor ugyan még nem tudtuk, de ez a döntés volt a legnagyobb húzás abból a szempontból, hogy aztán tényleg hosszú ideig és igazán szabadon tudjunk utazni. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy először fejben legyen meg az erős elhatározás, utána szorgalommal és kitartással hihetetlen dolgokra lesz képes.