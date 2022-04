A táskák iránti szenvedély a nők többségénél genetikailag kódolva van. Egyszerűen imádjuk őket. Akad, akinek több tíz vagy akár még annál is több szütyő sorakozik a szekrényében és akad, aki inkább arra esküszik, hogy elég egy- kettő belőlük, azok azonban legyenek praktikusak és minőségiek. Bármelyik típusba is tartozunk, az örök klasszikusok mellett érdemes néhány évente egy-egy új, divatos darabot is beszerezni, hogy trendben maradjunk. Mutatjuk is, 2022-ben mi számít fancynek.

Klasszikusok

Mielőtt azonban belevetnénk magunkat az őrült táskairányzatokba, kicsit nézzünk körül a klasszikusok között, hiszen csak akkor érdemes a különféle divathóbortokat követni, ha legalább egy, bármikor viselhető alapdarabbal rendelkezünk már. Alapdarab persze lehet sok minden attól függően, hogy mik az igényeink. Egészen más táska lesz basic például egy anyukának és egészen más egy fiatal irodistának. Nézzünk is pár példát ezekre.

Egy közepes méretű válltáskában elfér a mobil, a pénztárca, a zsebkendő és még egy rúzs vagy púder is. Ideális munkahelyre, állásinterjúra, de akár randira vagy színházba is. Ez tényleg alapdarab!

A shopperek vagy egyterű táskák azoknak ideálisak, akik a fél háztartást szeretik magukkal vinni, amikor kilépnek a lakásból. Jól jön az anyukáknak vagy azoknak, akik a laptopjukat cipelik jobbról balra, de a munkanap végén a sarki közértbe beugró háziasszonyoknak is áldás. Ilyenből sem árt, ha van otthon egy típus.

Akadnak tehát, akik megelégszenek egy, esetleg két basic darabbal, ám valljuk be, azért a legtöbbünk ennél jóval több táskát rejteget, sőt időről időre újakat is beszerez. Idén ezeket a verziókat érdemes jobban is szemügyre venni:



Minden, ami színes

Idén (is) a színeké a főszerep, mind a ruha, mind a táskadivatban. Jöhetnek a vadabnál vadabb darabok.

Textúrák kavalkádja

Szintén nagyon trendi 2022-ben minden, ami az anyagát tekintve szokatlan, tehát a bőr és műbőr, valamint a vászontáskák mellett hódítanak a rojtos, bojtos, fonott, szőtt darabok.

Fura fazonok

Végül, de nem utolsósorban pedig divatosnak számít minden, ami elüt a szokványos táskaformáktól.