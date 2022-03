Közeleg az egyik legszebb nemzeti ünnepünk: március 15. Mindenki szereti, mindenkinek van valamilyen gyerekkori szép emléke arról, ahogy a szüleivel, vagy az iskolában ünnepelték. A gyerekek ilyenkor otthon és a suliban is szívesen készítenek a forradalomra és szabadságharcra jellemző tárgyakat: kokárdát, huszárcsákót, nemzeti színű virágot. Ebben próbálunk segíteni néhány ötlettel, melyet otthon, együtt is megvalósíthattok.

A kokárda szeretett ünnepünk kötelező eleme, március 15-én, sőt, már előtte és még utána is mindenki szívesen viseli, ezzel is megmutatva, hogy büszke magyarságára és a márciusi ifjak hőstetteire. Manapság bárhol meg lehet venni, de ha mégis elfelejtetted volna, megmutatjuk, hogy tudsz egyszerűen és gyorsan otthon készíteni magadnak és a családnak, akár a gyerekeket is bevonva a munkába.

Feltűzhető kokárda

Nem bonyolult, nem igényel különösebb kézügyességet és profi varrástudást sem.

Amire szükséged lesz:

olló

tű

fehér vagy zöld cérna

2 darab 3 centiméter széles, 12 centiméter hosszú nemzeti színű szalag

biztosító tű

Így készítsd:

Az egyik szalagot a tű segítségével „hullámban" fűzd fel, majd húzd át rajta a cérnát, és pár öltéssel tűzd össze a kialakult gyűrű két végét. Ha ezzel megvagy, hajtsd össze a másik szalagot, illeszd a gyűrűhöz, majd varrd hozzá, szintén csak pár öltéssel. Ha kész, rakd rá a biztosítótűt, és voilá, van egy DIY-kokárdád!

Megoszlanak a vélemények arról, hogy mi a színek helyes sorrendje a kokárdán: kívül van a piros sáv, vagy belül; szerintünk teljesen mindegy, kinek hogy tetszik jobban, úgy készítse.

Ehhez segítségül mutatunk egy videót, de számos másikat is találtok a videómegosztókon, amelyik szimpatikusabb, az alapján készítsétek el a saját kokárdátokat.

Huszárcsákó a gyerekeknek

Talán egy hajszállal nehezebb, de még így is nagyon könnyű a huszárcsákó elkészítése. A gyerekeknek megy, szóval anyukáknak és apukáknak sem okozhat gondot.

Amire szükséged lesz:

1 darab 50x70-es méretű piros kartonpapír

1 kisebb darab fekete kartonpapír

olló

tűzőgép

papírragasztó (a tubusos és a stiftes is ugyanolyan jó)

aranyszínű zsinór

1 fehér papír a sablonnak

ceruza a sablon megrajzolásához

Így készítsd el:

A piros kartonból vágj egy nagyjából 16-18 centiméteres csíkot, ezt próbáld rá a gyerek fejére, és a se nem szűk, se nem bő hengert tűzőgéppel tűzd össze több helyen, hogy ne nyíljon szét. A tetejét húzhatod szűkebbre, de lehet a csákód akár felfelé szélesedő is, ahogy a gyermeknek jobban tetszik. Bármelyik verziót választod, a végén kilógó papírt vágd le. Ha szeretsz küszködni, vágj a tetejére egy megfelelő méretű kört, és ragaszd a csákóhoz: ha te is úgy gondolod, hogy „minek szenvedjek vele, úgysem látszik", akkor simán csak hagyd nyitva a csákó tetejét.

Jöhet az ellenző: a fehér papírodra rajzold meg a sablont, aminek alapján a fekete kartonból vágd ki az ellenzőt. Sűrűn vágj bele hosszabb „fülecskéket", így ragasztás után szép íves lesz, és sokkal könnyebben be tudod ragasztani a csákó belsejébe - ezt tedd is meg gyorsan. Ha ez is kész, mérd ki a megfelelő méretű aranyszínű zsinórt, és ragaszd körbe a csákón, természetesen kívülről. El is készültél, a további díszítés már rajtatok áll: mehet rá egy saját készítésű kokárda, vagy piros, fehér és zöld színű színes papírból készült tollazat, illetve bármi, ami nektek tetszik, és a huszárcsákóhoz is illik.

Segítségül mutatunk egy videót, de erre is igaz, hogy több is van a videómegosztókon, bátran keresd meg a neked leginkább tetszőt.

Kislányoknak hasonlóan könnyen készíthettek pártát, rajzolt, festett virágokkal, ehhez is találtok videókat, ahogy a nemzeti színű virágokhoz és más március 15-i dekorációkhoz is.

Vidám családi kézműveskedést kívánunk a hosszú hétvégére, de azért mozduljatok is ki ebben a csodás tavaszi időben!