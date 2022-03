Az énekesnő és a táncos még a Dancing With The Stars második évadában ismerték meg egymást. A fiatalok között már akkor is szikrázott a levegő.

Most Andi Instagram sztorijában szexi bodyban köszöntötte fel Andreit. A képhez pedig azt írta: "Boldog szülinapot szerelmem."

Rajongók százai kezdhetnek ismét reménykedni, hogy bejelentik végre, hogy egy párt alkotnak. Korábban Tóth Andi a szülinapját együtt ünnepelte a táncossal és ott is sejtelmes fotókat készítettek.