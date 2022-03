Rúzsa Magdi hármasikrei február elsején születtek meg . Az énekesnő 62 napot volt kórházban , már a hármasikrek születése előtt be kellett feküdnie kórházba. Valószínűleg ezért is volt annyira boldog, hogy a hétvégén sétálni vihette a babákat.

Rúzsa Magdi február 23-án vihette haza a hármasikreket a kórházból, és most végre a friss levegőre is kimehettek, sétáltak egy nagyot. Minden szülő életében emlékezetes az első séta, Magdi is nagyon boldog volt, hogy végre kiszabadult a babákkal, még egy kávét is meg tudott inni. A pillanatot a követőivel is megosztotta.

"Vannak azok a bizonyos "első lépések", amiket kár lett volna kihagyni. Első közös séta, első közös kaficsku. Ééés közben a régi dolgok is működnek, ahogyan kell. Érkezik hamarosan az új dal és még jönnek a meglepetések.;)" - írta az Instagramon az énekeső.