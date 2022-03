Anna Delvey álörökösnő története a Netflix sorozatának köszönhetően vált ismertté. A fiatal nő az egész New York-i elitet átverve élte áloméletét, egészen börtönbe kerüléséig. Bár Anna a sorozat szolgáltatójától kapott összegből a tartozásait rendezni tudta, a vízuma azonban lejárt, ezért a hírek szerint már ki is toloncolták az Egyesült Államokból. Anna Sorokin a TikTokon Jordaan Jane néven szereplő lányt is megihlette, aki zseniálisan utánozza őt.