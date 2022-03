Miután Franciska hazatért Dominikáró,l nem találta a helyét, és a nyolc kiló súlyfeleslegtől sem tudott megszabadulni. Az új élet reményében először Mexikóba, majd később Amerikába utazott, ahol most fehérneműben birkózik. Már volt is egy nagyon sikeres show-ja Halloweenkor, a rendező és a producer elégedett volt vele, így egy évre szóló szerződést ajánlottak neki. A rajongóknak legutóbb egy videóban is megmutatta, hogyan is vonul be egy vadító pankrátor.

Nemrég pedig egy szexi képpel lepte meg a követőit az Instagramon. A fotón egy aprócska, párduc mintás bikiniben láthatjuk Franciskát, akinek tökéletes alakja több mint irigylésreméltó.