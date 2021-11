A Hová tűnt? első vendége Szabó Franciska volt. A sportoló egyenesen Las Vegasból jelentkezett be a Palikék világa adásába. A csapat és Franciska sok időt töltött együtt Dominikán, így különösen érdekelte őket, mi történt az utóbbi időben a lánnyal, viszont ők sem számítottak arra, amit hallottak. Kiderült ugyanis, hogy Franciska pankrátor lett Amerikában.

„Leigazoltak az LFC-be, ott a nők fehérneműben birkóznak, ez nagyon sok embert vonz be. Már volt is egy nagyon sikeres halloween-show-m.... A rendező és a producer nagyon elégedett volt velem, kaptam egy egy évre szóló szerződést" - mondta Franciska, aki arról is beszélt, milyen lelki okai voltak annak, hogy elhagyta hazánkat.

„Az Exatlon Hungary után nagyon sok volt Magyarországon az interjú, az emberek, egy picit azt akartam, hogy letisztuljon minden, hogy kicsit egyedül legyek. Kimentem egy hétre egy barátnőmhöz Németországba, ahol belém hasított egy ösztönszerű érzés, hogy azonnal indulnom kell. Volt egy-két ismerősöm Phoenixben, így oda mentem. Akkor még nem a pankráció volt az elsődleges, a bokámat helyre kellett még hozni, nagyon sokat kellett edzenem. A műsor után még négy-öt kilót felszedtem, Amerikába 84 kilóval jöttem ki. Ennek szerintem mentális probléma állhatott a hátterében, mert ilyen soha életemben nem volt. Nem fogom titkolni, nagyon nagy zavarok voltak a fejemben, mintha tudathasadások lettek volna: mintha két személyiségem lenne, akik egymással harcoltak volna, és én lettem volna a harmadik, aki csak megfigyeli, hogy mi a franc történik, Ez nagyon kemény meló volt nekem, depresszióba is estem, mire onnan kimásztam, az jó pár hónap volt. Ebben segített az ottani konditeremben az edzőm, akivel közelebbi kapcsolatba kerültem" – elevenítette fel Franciska, aki össze is költözött a 20 évvel idősebb férfivel, de végül a jó viszony ellenére, a nagy sportlehetőség miatt elváltak az útjaik, ám barátok maradtak.