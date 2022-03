A népszerű sportolót nemcsak felesége, Epres Panni, gyermekeik és szülei, hanem rajongók százai is siratták, és gyászolják mind a mai napig. Édesapja a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező, érdemes és kiváló művész Benedek Miklós, akinek a hangját egy ország szerette meg a Csengetett, Mylord? sorozat Teddyjeként.

Benedek Miklós egy friss interjúban vallott arról, hogy az egészsége ugyan kielégítő, a lelke viszont nincs jó állapotban, és soha nem is lesz már jobban:

"Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik. Soha. De hát megtörtént és ezzel élni kell, tovább élni."

Miklós elmondta, hogy miután Tibor elment, egy hatalmas űr maradt az életében. Beszélt az unokájáról, Mórról is, aki elmondása szerint nagyon hasonlít az édesapjára.

"Van egy képem az unokámról – most nyolcadikos –, de már magasságban rajtam is túltesz, sőt az anyján is, aki nem alacsony. És egy az egyben a Tibor! Ugyanúgy vízilabdázik, ugyanúgy imádja a vízilabdát, ugyanaz a köpeny van rajta, ugyanaz a haja, ugyanaz a mosolya, ugyanaz a komolyság van a szemében. Döbbenetes" - mondta a nagypapa.