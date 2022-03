A világhírű énekesnőt tavaly szeptemberben jegyezte el szerelme, akivel 2016 óta alkotnak egy párt, sőt, úgy tűnt, azóta a legnagyobb titokban már össze is házasodtak. A rajongók most azonban attól tartanak, hogy a pár szakított. Britney kiskutyás posztja indította el a találgatásokat, melyben arról ír, miért szereti annyira új házikedvencét.

"Köszönöm a kutyáknak! Több kisállatom is van, és az új kicsi babám, Sawyer is nagyon édes. Még ugatni sem hallottam soha" – írta Britney, de rajongói figyelmét nem kerülte el ez a bizonyos részlet: "Sawyer 9 másodperc alatt éreztette velem, hogy jobban szeret, mint bárkit, amit soha nem éreztem egyik férfival sem, akivel valaha is voltam... semmi baromság, nincsenek szavak, csak az őszinte szeretet. Ez az a fajta szerelem, amihez nincs szükség hatalomra, szexre, vágyra vagy pénzre!"

A rajongók pedig rögtön elkezdtek azon gondolkozni, hogy a fenti sorok vajon arra utalnak-e, hogy Britney szakított a vőlegényével. A popsztár egyelőre nem reagált a pletykára.

Nem ez az egyetlen fura dolog Britney körül. Nemrég egy különös videó miatt indultak el a találgatások, melyben egy terhespocak látható.