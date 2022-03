Halálának híre sokakat megrázott, a mai napig is rengeteg rajongója van a színésznek, aki másfél évtizede hagyta itt családját, kollégáit, rajongóit. Hiánya a színpadon is érezhető, de úgy tűnik, van remény, hogy a szakma és a közönség is kap egy új Kaszást fia, Jancsi személyében.

Erről Szarvas József Kossuth-díjas színművész beszélt a Blikknek:

„Nemrégiben a fia, Jancsi keresett meg. Versmondó versenyre készült, és a segítségemet kérte, hogy miként készüljön fel rá. Nagyon tehetséges, és ha ez szorgalommal társul, akkor kiváló művész lehet belőle. Csak ő tudhatja, hogy követi-e majd az édesapját a pályán, de szerintem nagy esély van rá, hogy egyszer őt is a színpadon láthassuk. Az biztos, hogy volt honnan örökölnie a tehetségét, látom benne azt az erőt, amely Attilából áradt" - mesélte a lapnak.

Kálloy-Molnár Péter arra emlékezett, hogyan kapott szülői tanácsokat Kaszás Attilától, Trokán Péter pedig azt mesélte el a lapnak, amikor Attila és felesége, Ildikó megosztották vele a nagy hírt: gyermekük lesz.

Balázsovits Edit, akivel 5 évig alkottak egy párt, sokat tanult Kaszás Attilától, hiszen életének egy fontos szakaszában, a húszas évei elején voltak szerelmesek egymásba. A Jászai Mari-díjas színművésznő a mai napig szeretettel gondol volt párjára, akivel szakításuk után is jó kapcsolatban maradtak.

„Máig sokszor idézem fel, ahogy azt mondta nekem: "Pötyi, örökké nem eshet". Egyedül ő hívott így engem, az idézet pedig a Holló című filmből van. Ha szomorú voltam valamiért gyakran ezt ismételgettem magamban. Amikor utoljára kijöttem tőle a kórházból épp esett az eső, és akkor is ez jutott eszembe..." - mesélte Balázsvits Edit a Blikknek.

Az elhunyt színész március 17-én ünnepelte volna 62. születésnapját, volt felesége, Eszenyi Enikő megható videóval emlékezett meg róla.