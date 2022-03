Magyar idő szerint hétfőn hajnalban adták át az idei Oscar-díjakat. Az Amerikai Filmakadémia rangos elismerését évről évre egyre alacsonyabb figyelem övezi, idén viszont mindenki a gáláról beszél. Pontosabban nem is a díjátadóról, hanem az ott történt botrányos esetről. A házigazdát, Chris Rockot ugyanis élő adásban ütötte arcon az ismert színész-komikus, Will Smith.

Az este egy másik eset miatt is emlékezetes marad. A magyar modell, Palvin Barbara is visszatérő vendége az Oscar-gálának, valamint az utána tartott díszvacsorának. Barbival a vörös szőnyegen készített interjút a Vanity Fair, ahol ott volt a modell párja, Dylan Sprouse, a srác ikertestvére, Cole, valamint Ari Fournier is.

A riporter megkérdezte a négyestől, mi a tervük az estére, mire azt válaszolták, hogy a "túlélés". A kérdező arra tippelt, hogy Cole bírja a legjobban az italozást, ám ekkor Barbi magához ragadta a mikrofont és frappáns riposzttal reagált a helyzetre: