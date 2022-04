Van, aki sosem lesz képes az önálló életre, mások Hollywoodig is eljutottak az autizmusuk ellenére – vagy épp annak köszönhetően? Régen úgy gondolták, a rideg, elutasító anyák gyerekei lesznek autisták, de ma már tudjuk, hogy ez a titokzatos és változatos megjelenésű betegség genetikai eredetű.

Április 2. az autizmus világnapja.

Az autizmus témaköre tele van ellentmondásokkal, a spektrumán élők pedig a legkülönfélébb nehézségekkel találják szembe magukat az életük során. Ezért ezen a napon nemcsak az autizmus létezéséről kell beszélnünk, hanem az autista emberek mindennapi nehézségeiről is, hiszen a széleskörben elterjedt ismeretek vezethetnek a spektrumon élők hatékonyabb támogatásához.

Mi az autizmus?

Képzeljünk el egy sikeres felnőtt férfit, aki üzletemberként számos jövedelmező szerződést kötött már. A rengeteg sikeres megállapodás ellenére sem szeret kezet fogni, se az üzletfeleinek a szemébe nézni, még ha ezt leplezni is próbálja. Felismeri a viccet, ha mások nevetnek rajta, de egyébként nem érti.

Most pedig képzeljünk el egy kilenc éves kisfiút, aki az ágya szélén dülöngél egész nap és dudorászik, miközben kirakósokkal játszik reggeltől estig.

A közös nevező kettejük között, hogy egy olyan spektrumon helyezkednek el, amely másképp engedi át a külvilágból érkezett információkat. Nekünk a kézfogás egy gesztus, az említett üzletembernek viszont egy kellemetlen és számára teljesen felesleges érintkezés egy másik emberrel. A kisfiúhoz az ágyon pedig talán még ilyen szinten sem jut el a kézfogás, mint információ. Tehát az észlelés és az információfeldolgozás zavaráról van szó.

Tünetei a gyenge kommunikációs képességtől a társadalmi kapcsolatok igényének hiányán át a sztereotip viselkedésen keresztül, a kiváló memóriáig, a magas intelligenciáig, és időnként a zsenialitásig terjedhetnek.

Az autizmust nagyjából egy időben, két, egymástól függetlenül praktizáló orvos felfedezte fel, ám míg egyikük, Hans Asperger osztrák pszichiáter és gyermekorvos a magas intelligenciájú, jól kommunikáló, ám az arckifejezéseket, testbeszédet, hanghordozást értelmezni nem tudó, az érintéstől viszolygó típust írta le 1944-ben, addig Leo Kanner amerikai gyermekorvos egy évvel korábban, 1943-ban a kommunikcióra képtelen, vagy gyengén kommunikáló, gyenge szociális készségekkel bíró, merev gondolkodású autistákról írt. Ezért beszélünk Asperger- és Kanner-szindrómáról is, attól függően, hogy az autizmussal élő hol helyezkedik el a spekrtumon.

Amit még tudni kell, hogy bár valóban vannak az autisták között zsenik, a spektrumon élők nagyjából háromnegyede értelmi sérült is.

A történelem nagyjai a spektrumon

A híres tudósok, mint Albert Einstein, Isaac Newton vagy Charles Darwin aspergeresek voltak, és valószínűleg az sem lep meg senkit, hogy Wolfgang Amadeus Mozart, aki már ötéves korában szimfóniákat komponált, szintén aspergeres lehetett. De a nagy világvezetők között is akadtak, akik a spektrumon élték az életüket.

Ilyen volt például az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke, Thomas Jefferson is, aki vélhetően a világtörténelem egyik leghíresebb autistája, még ha kevesen is tudják, hogy Asperger-szindrómája volt.

Sokan Gaius Iulius Caesar római diktátort is autistának vélik, azonban a kutatás jelen állása szerint az ókori politikus valószínűleg antiszociális személyiségzavaros, azaz pszichopata lehetett inkább, mintsem autista. A két rendellenesség bár nagyon különbözik egymástól, a nagy történelmi távlatok elhomályosít(hat)ják a kutatók látását.

Sztárok a spektrumon

Daryl Hannah, a Szárnyas fejvadász színésznője gyermekkora óta tudja, hogy aspergeres. Nem szégyelli, nyíltan beszél róla. Mindig is nehezére esett a társasági lét, korábban a saját premierjeire sem járt el. Lassan tanult meg együtt élni a hírnévvel, saját bevallása szerint a sajtóval sem szeretett soha kommunikálni, autizmusát is csak 2013-ban osztotta meg a nyilvánossággal.

Hasonló helyzetben van a Szellemirtók sztárja, a híres kanadai színész-forgatókönyvíró, Dan Aykroyd is. Gyermekkorában viselkedése miatt több iskolából is eltanácsolták, míg végül Asperger-szindrómával diagnosztizálták. Szerepléseit nem élte meg akkora szociális kihívásnak, mint Daryl Hannah, a mai napig szerepel és fellép komikusként és zenészként is.

Steve Jobs és Bill Gates?

Vajon fennáll-e az autizmus lehetősége valamelyiküknél? Bill Gates viselkedésén, gesztusain és beszédstílusán szakértők szerint megfigyelhetők az Asperger-szindróma tünetei, míg a megboldogult Steve Jobsról barátai és közeli rokonai is elmondták, hogy sejtettek nála autizmusra jellemző tüneteket. Még orvosok is nyilatkoztak ennek a lehetőségéről.

Mi keltette fel a gyanút? Mindketten tökéletességre törekvő, precíz emberek. Sőt, határozottan megállapítható náluk a túlzott precizitás is. Koncentráció közben a külvilágot kizárják, beszéd közben pedig nagyon erősen koncentrálnak. De mindkettőjükre jellemző a szemkontaktus kerülése is.

A fentiek ellenére Bill Gates a mai napig soha nem beszélt arról, hogy a spektrumon volna, ahogy Steve Jobs sem nyilatkozott soha ilyesmit magáról.

Kékbe borul a világ!

Április 2-án, az autizmus világnapján a világ leghíresebb épületei kék fényben úsznak. Láthattuk már kéken az egyiptomi piramisokat, a Sydney-i Operaházat, a riói Megváltó Krisztus szobrot vagy épp az Országházat is. De mi a kék szín jelentése?

Sok mindent jelenthet, de nem a jelentése az, ami a színt meghatározza ebben az esetben. Mivel az autizmus egy széles spektrum, ezért a jelképe a szivárvány, ami a fény spektruma. A kék fény nem következik az eredeti kezdeményezésből, jelentése sincs feltétlenül, talán csak ez az egy: felhívja a figyelmet az autizmus létezésére, a minél korábban felállított diagnózis fontosságára, és arra, hogy minden spektrumon élő embernek szakmai támogatásra van szüksége, valamint arra is, hogy az autista gyermekek fejlesztését nem lehet elég hamar elkezdeni.

Ezek többek között a világnap célkitűzései is, az ENSZ álláspontja szerint.

Te is viselj kéket április 2-án!

A kék öltözékkel, kiegészítőkkel te is felhívhatod a figyelmet a spektrumon élők segítésének fontosságára. Ne feledd el, hogy a világnap célkitűzése, hogy tudatosítsa az emberekben:

az autizmust minél előbb diagnosztizálni kell,

az érintett családoknak szakmai segítséget kell nyújtani,

a spektrumon diagnosztizált gyermek fejlesztését minél hamarabb el kell kezdeni,

az autista gyermekeknek szükségük van nekik megfelelő iskolákra és

a spektrumon élő felnőtteknek szükségük van munkára és lakhatásra.