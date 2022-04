Az énekesnő most mindenkit megnyugtatott, eltűnésének nem volt semmilyen különösebb oka, csupán máshová helyeződött a hangsúly az életében.

"Egyszerűen nem volt fontos mondanivalóm. Nem vagyok olyan, mint a többi közszereplő, hogy fáj a fogam, elmegyek fogorvoshoz, és a következő nap már egy reggeli műsorban csacsogok róla. Nem hiányzik már ez nekem. Az elmúlt hónapokban inkább a családommal voltam. Kiélveztem a koncert nélküli időszakot. Szabadok voltak a hétvégéim, és amire régen nem jutott idő, most bepótoltam. És nagyon boldog vagyok emiatt" - mondta az Acnewsnak. Hozzátette, mint mindenki mást is, őt is megviselte a Covid időszak.

"Sokakhoz hasonlóan, kicsit engem is megviselt a Covid időszak. Nem voltak fellépéseim. Augusztus óta nem koncerteztem, de most majd elkezdődnek a bulik. Kezd beindulni az élet. Úgy gondolom, hogy nem lesz nehéz visszarázódni. Idén 50 éve vagyok a pályán, nem ma kezdtem. Nem vagyok már gyerek, hogy izguljak" - mondta.