Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeküket várják , akiről már az is kiderült, hogy kisfiú lesz. A gyönyörű kismama Instagram-oldalán számolt be a legújabb nagyszerű hírről, hogy kisfiával a pocakjában vezeti majd az RTL Klub Házasodna a gazda című reality-jét.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter nem is lehetne boldogabb: a pár néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy kisbabát várnak, sőt, már azt is lehet tudni, hogy kisfiút hord a műsorezető a szíve alatt.

A csodaszép kismama várandóssága alatt sem unatkozik, Instagram-oldalán jelentette be a hírt: hamarosan újra műsort fog vezeti az RTL Klubon, ugyanis április 24-étől új évaddal jelentkezik a Házasodna a gazda.

"Hamarosan bemutatkoznak a párra váró gazdasszonyok és gazdák. Én már nagyon várom!" - írta a kép mellé Anikó.