"Olvastam, Sáfrány Emese is szétment a párjával. Celebeknél, ha észrevettétek, ez dívik most. Csinálnak egy-két gyereket, és a gyerek még 2 éves kora előtt csonka család tagja lesz. Lásd: Berki, Hódi, Kulcsár, Csuti, Anikó, Mádai Vivien, Vasvári Vivien, Szabó Zsófi... most ennyi jut eszembe, de van több is... Új apukák, apukajelöltek pedig mennek/jönnek. Most színt vallok nektek. Tök őszintén írom, nekem nincsen szükségem férfire, pont az ilyen dolgok miatt, és elgondolkoztam azon, hogy spermadonor által szeretnék gyereket, akit én választok ki, és nem pedig kapcsolat vagy házasság által. A házasságot pedig sosem tartottam jó dolognak, és soha nem vágytam rá. Nincsenek jó tapasztalataim, és ez a mai kiírása is az Emesének is újra elgondolkodtatott, ugyanis nem csak a celebvilágban látom ezt, hanem a mai fiatal civilek körében is ez van... Elhagyott nők, elhagyott férfiak kisgyerekekkel... szóval ha van jelentkező, ne habozzatok. Jelige: SPERMADONOR. Ui: Ez rohadtul nem poén, ez véresen komoly!!!!!" - írta Éva a Facebookon.



A poszt alatt természetesen már több száz hozzászólás van, van, aki donornak jelentkezett, és akadnak olyanok is, akik a véleményüket írták le Évának.

Baukó Évának tavaly novemberben is sikerült felhívnia magára a figyelmet, amikor is az RTL Klub előre legyártott műsorait, vetélkedőit elszpoilerezte.