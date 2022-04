Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint nagyon elemedben vagy, köszönhetően a Kos jegyében járó Napnak. Érdemes most gyorsan előhozakodni a tervekkel, elképzelésekkel: váratlan követőkre találhatsz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Merkúr ma belép a jegyedbe, és ez hirtelen alaposan megkutyulja a szálakat. Nyugalomra törekvő lényed most nagy kihívásoknak van kitéve: váratlan események zökkentenek ki a harmóniából. Hidd el, hogy a vége a lehető legjobb lesz, és aztán beáll az eseményekben egy tempó, ami neked a legjobb.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Munkás napra számíthatsz, de a jókedved nem hagy el, örömödet leled abban, amit csinálsz, és a szívedet-lelkedet is beleadod. Amit most elkezdesz, az egészen biztosan kiemelkedően sikeres lesz! A kapkodást kerüld, ez az egyetlen, amire figyelned kellene.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Merkúr ma belép a Bikába. Lassíts le, és gondolj át mindent kétszer. Csak óvatosan a hirtelen felindulásból elküldött üzenetekkel! A Bika lassú és makacs, de tud indulatos is lenni, ha felbosszantják.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A hátrányból most előnyt kovácsolhatsz, ha pénzügyi helyzetedet szeretnéd javítani. Váratlan fordulat közeleg, talán lakásváltozás. De ha a környezeted nem is változna, lelkedben akkor is új utakra térsz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Még téged is ki lehet hozni a sodrodból, pedig te aztán igazán a kiegyensúlyozottság szobra volnál. Néha kicsit kiabálhatnál: sajnos van, akire csak az hat, és ismét sajnos, de ma van is valaki, aki igazán megérdemli...

