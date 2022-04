Repülőjegy:Aki Amerikába tervezi az utazását, annak érdemes időben elkezdenie a repülőjegykeresést, mert így nagyon jó áron is hozzájuthat a jegyéhez. Érdemes többféle portál kínálatát is megvizsgálni, hiszen nem tudhatjuk, hogy hol bukkanunk rá a legjobb árra. Vannak olyan oldalak, ahol be tudjuk állítani, hogy e-mailt kapjunk, ha változik a díjszabás, így nem nekünk kell folyamatosan figyelnünk azt.

Ár Floridába: kb. 150.000 - 250.000 Ft között mozog. Ez persze függ a poggyász méretétől is.

Kiutazáshoz szükséges dokumentumok: Mivel Magyarország a Vízummentességi Program tagja, így a beutazáshoz csak egy ESTA szükséges. Ezt a kérelmet online kell kitölteni legalább 72 órával az utazás előtt, az ára 14 dollár. Két évig érvényes, vagy az útlevél lejártáig. Ezzel a beutazási kérelemmel maximum 90 napot lehet az USA-ban tartózkodni, és csak üzleti vagy magáncélra használható.

Covid - teszt: Jelenleg bárki beutazhat az USA-ba, ha van teljes oltottsága, ami azt jelenti, hogy van két oltása, amit legalább 14 nappal a beutazás előtt kapott meg. Szükség lesz annak az angol nyelvű igazolására (ezt az Ügyfélkapuról le lehet tölteni) és egy negatív Covid -19 tesztre is, amely az indulástól számított egy napnál nem lehet régebbi (azt, hogy antigén vagy PCR tesztre van szükség, a légitársaság határozza meg, az Egyesült Államok mindent elfogad).

Ha megvan az utazó teljes oltottsága és át is esett a víruson, akkor annak az igazolásával ki lehet váltani a Covid-19 tesztet. Viszont oda kell figyelni, mert az átesettségnek van lejárati dátuma.

Ha a beutazónak nincsenek oltásai, akkor indulástól számított 1 napnál nem régebbi negatív PCR tesztre lesz szüksége.

Mi Németországon keresztül utaztunk, így nekünk elég volt egy antigén teszt, amit bármelyik tesztelőállomáson meg lehet csináltatni, de legvégső esetben a reptéren is van rá lehetőség. A tesztelő cég, ha kérjük, azonnal kiállítja az eredményt, angol nyelven is.

Ennek ára: kb. 6500 - 19.000 Ft

Miamiban több ingyenes tesztelési pont található. Online be kell regisztrálni, majd a nap folyamán bármikor oda lehet menni, és kb. 5 perc alatt végez is az ember. Az eredményt e-mailben küldik ki.

Szállás: A szállás kiválasztásánál fontos, hogy figyelembe vegyük, milyen utazást terveztünk. Ha sokat szeretnénk az óceánparton pihenni (már jó hozzá az idő, kb. 27-30 fok van, és a víz is meleg), akkor érdemes Miami Beachen szállást keresni. Olcsóbb megoldás, ha egyszobás apartmant bérelünk ki, de vannak bőven nagyobb lakások is. Bőséges a választék és mindegyik közel van a parthoz. Ezeknek az ára 300.000 Ft- nál kezdődik, egy hétre. Ha parthoz közeli szállodában szeretnénk pihenni, annak az ára akár ötszöröse is lehet az apartmanáraknak.

Biztosítás: Egy ilyen hosszú utazás előtt ne felejtsünk el biztosítást kötni, főleg Covid időszakban! Ennek az ára kb. 20.000 Ft-nál kezdődik.

Általános árak: Aki Amerikába utazna, készüljön fel, hogy drágábbak lesznek az élelmiszerek. Az éttermekben egy fogás kb. 15-20 dollárnál kezdődik. Viszont a márkás ruhák sokkal olcsóbbak, mint itthon.

Közlekedés:Miamiban több lehetőség közül is választhatunk, ha közlekedésről van szó. Bérelhetünk autót, de nagyon nehéz a parkolás, és a bérlés díján kívül azt is meg kell fizetni. Választhatjuk a tömegközlekedést is, ebből van ingyenes is, de általában 2,5 dollár egy jegy ára. A jó időre való tekintettel közlekedhetünk biciklivel is, ennek ára kb. 10.000 forint egy egész hónapra. Ez olyan, mint itthon a budapesti bicikli-szolgáltatás, a város különböző pontjain teheted le a kerékpárt.

A legkényelmesebb, ellenben a legdrágább megoldás az Uber. Ennek az ára függ az út hosszától és a napszaktól is. Egy 10 perces táv kb. 3500 forint.

Fontos infók, amiket el ne felejts! - Vigyél átalakítót magaddal, hiszen más konnektort használnak.

- Ne felejtsd el a bankodnál is bejelenteni, hogy távoli utazást tervezel, mert érhet olyan kellemetlenség, hogy letiltják a kártyádat.

- Floridában már május közepén elkezdődik a hurrikánszezon.

