Thaiföld megnyitotta kapuit a turizmus előtt, ráadásul igen baráti áron lehet bérelni olyan luxus villákat, amilyeneket korábban csak a legvadabb álmaidban láthattál. Mindezek mellé tízpontos gasztronómiai élmény és beleköthetetlen kiszolgálás is társul, szóval ha szeretnéd egy időre magad mögött hagyni az európai problémákat, akkor Thaiföld egy jó úticél.

A legfullosabb szálláshelyekről ide kattintva olvashatsz részletesebben, gasztronómiával kapcsolatos fényképes beszámolót pedig itt találsz.

Ahhoz, hogy ma Thaiföldre utazhass, meg kell szerezned a ThailandPass-t, melynek kiváltásához rendelkezned kell

megvásárolt repjeggyel,

minimum 2 db koronavírus elleni oltással, és a második nem lehet régebbi, mint 270 nap (mindegy, hogy milyen típusú vakcinával lettél oltva),

előre kifizetett kinti PCR-teszttel, amit az érkezésed után a SHA+Extra szállásodon végeznek el (egyes esetekben már helyben a reptéren), és 24 órán belül küldik a teszted eredményét. (Jól kialakított rendszer van erre, nincsenek kígyózó sorok és idegőrlő, véget nem érő várakozások),

egy negatív PCR-teszt eredménnyel, ami nem lehet régebbi, mint 72 óra (mármint az érkezésed időpontját megelőző 72 óránál nem lehet régebbi, de ez már csak április 1-ig kötelező, utána eltörlik).

Amennyiben a fentieknek megfelelsz, megkapod a ThailandPass-t, ami tulajdonképpen egy egyéni QR-kód. Ezt bárhol lecsippantják, megjelenik az összes személyes adatod, ez alapján könnyen azonosítható vagy, sőt, azt is látják, hogy a koronavírus besorolás alapján kockázatos vagy nem kockázatos országból léptél-e be Thaiföldre. Van egy külön applikáció (Morchana), amelyben digitálisan tárolhatod a ThailandPassod QR-kódját. A Morchana iPhone-ra és Android alapú telefonokra is letölthető.

Fontos tudni, hogy a ThailandPass nem örök életre szól, hanem csak arra az időintervallumra, amit előzetesen megadtál. 30 napos időtartamra kérheted vízum nélkül a kint tartózkodást, 30 nap felett már vízumot kell szerezned, amit maximum 90 napra tolhatsz ki.