Liu Shaoang 500, 1000 és 1500 méteren is győzött a vasárnapi rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságán, így mindhárom egyéni távon aranyérmes lett, egyúttal összetettben is megvédte a címét.

Bár tény, hogy magyar versenyző ilyen hatalmas eredményt még sosem ért el a sportág történetében, ez a bravúr világszinten sem mindennapos. Legutóbb húsz éve – éppen Montrealban – a dél-koreai Kim Tong Szungnak sikerült a férfi mezőnyben mindhárom számban és összetettben is diadalmaskodnia, pont úgy, ahogy most Liu Shaoangnak, aki ezzel pályafutása ötödik és hatodik vb-aranyát gyűjtötte be - írja a Blikk.