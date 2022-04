Csuti ismét megmutatta új szerelmét a követőinek, ráadásul az is kiderült, Gina találkozott-e már a gyerekekkel.

Csutira nemrég ismét rátalált a szerelem, egy korábbi fehérnemű-modell személyében, aki sokak szerint Edina kiköpött hasonmása. Az üzletember kérdezz-feleleket tartott Instagram-oldalán, és több részletet is elárult új párkapcsolatával összefüggésben.

Volt, aki arról érdeklődött, hogy új párja találkozott-e már a gyerekekkel, Medoxszal és Ninával. Csuti erre határozott nemmel felelt, de az is kiderült, hogy csupán néhány hete alkotnak egy párt. Később azt is megosztotta a követőivel, mi fogta meg Ginában, akiről most ismét megosztott egy képet.

"Az, hogy olyan természetes volt vele minden, nagyon jól reagált a velem kapcsolatos történésekre... 0 erőlködés egyelőre, mintha ezer éve ismerném" - írta.