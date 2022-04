Pár nappal ezelőtt osztotta meg a számára jó hírt Csuti, miszerint új szerelem lépett az életébe. Aztán még aznap képet is posztolt róla az Instagramra, és ezzel el is indította a lavinát. Reginát a kommentelők azonnal Kulcsár Edinához hasonlítgatták, többek között a volt szépségkirálynő javított verziójának nevezték, minőségi cseréről beszéltek.

Sokak szerint Csuti exének és új barátnőjének az arcformája, a szája és a szemöldöke is pont ugyanolyan, ráadásul mindkét nő modellkedik, a hajuk is nagyon hasonló, és mindketten 31 évesek.

Regina nem örül a kommenteknek, ahogy egyeteln nő sem örülne, ha párja korábbi partneréhez hasonlítgatnák; Insta-posztban, egy idézettel reagált az eseményekre:

"Don't compare yourself to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time", azaz "Ne hasonlítsd össze magad másokkal. A holdat és a napot sem lehet összehasonlítani. Ragyognak, ha eljön az idejük." - írja a Ripost.