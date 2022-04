Hamarosan Iszak Eszti veszi át a helyét Mádai Viviennek a Mokkában. A fiatal műsorvezető a reggeli műsorban árulta el, hogy először nem is akarta elhinni, hogy rá esett a választás.

"Amikor láttam, hogy Anna hív, azt gondoltam, azt mondja, köszönjük a részvételt, stb., stb. de nem... Ehelyett azt mondta, akkor be kéne jönni, találkozni a vezérigazgatóval meg Viviennel, amire egyáltalán nem számítottam. Még kérdezte is, hogy azért örülök neki. Mondtam, hogy persze, csak teljesen megdöbbentem, hogy engem választottak" – mesélte a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy még a vőlegényének, Gyurta Daninak is félve mondta el az örömhírt.

"Még akkor is bizonytalan voltam, hogy tényleg engem választottak-e, vagy ez csak valami félreértés, így neki is csak félve mondtam el" - tette hozzá.

Eszti az izgatottságtól nem is tudott aludni, kétóránként felriadt, félve attól, hogy elalszik.

"Kétóránként felébredtem és csekkoltam az órám, nehogy elaludjak, annyira izgatott voltam a mai nap miatt. De ez valószínűleg így lesz az elkövetkező hetekben is, nagyon figyelnem kell majd, hogy 4:30-kor fel tudjak kelni minden nap" - magyarázta.