Egy videós szerint a terhességi tesztekben lévő kis tabletta sürgősségi fogamzásgátló, és ezt el is kezdte terjeszteni a közösségi felületén. Ahogy az lenni szokott, ennek is sokan bedőltek, sőt, TikTok trenddé vált, ahogy meg is mutatják, hogy megeszik a terhességi teszteket.