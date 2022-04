Két hónapja született meg Hajdú Péterék kisfia, Dominik. A büszke édesapa boldogan tette közzé az első fotót gyermekével, most pedig párja, Eszter mutatta meg a babát.

"Ma két hónapos ez a csoda gyerek. Ezalatt az idő alatt, nemcsak ő, én is sokat változtam: például megtanultam, hogy 3,5 óra alvással is lehet létezni, a túl nagy csend mindig rosszat jelent és, hogy egy kézzel is egészen sokmindent meg tudok csinálni. Néha azt kívánom, hogy bárcsak már egy picit nagyobb lenne, de aztán inkább csak megállítanám az időt" - írta Eszter az Instagramon.

Kisfia megszületése után a műsorvezető arról beszélt, hogy sokkal több időt szeretne Dominikkal tölteni, mint annak idején két nagyobb gyermekével, akiknek születése után inkább a karrierjére fektette a hangsúlyt, ezért sokkal kevesebbet volt velük, mint szeretett volna.