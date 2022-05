A nők többsége megmagyarázhatatlan vonzalmat érez a táskák iránt, ennek köszönhetően pedig számos típust képesek vagyunk felhalmozni a gardróbunkban. Pedig a legtöbbet szinte soha nem is hordjuk. Nem kérdés, hogy táskára szükség van, ám melyek azok a fajták, amelyek valóban nélkülözhetetlenek? Mutatjuk.

Kis táska

Egy kisebb méretű táska elengedhetetlen, mondhatni olyan ez a darab, mint a klasszikus kis fekete, amely nem hiányozhat a gyengébbik nem ruhatárából. Erre a típusra akkor lehet szükségünk, ha nem kell semmi különöset magunkkal vinni, de a telefont, pénztárcát, zsebkendőt, meg esetleg egy rúzst azért szeretnénk valahova eltenni, viszont nem akarunk hatalmas szütyővel megjelenni például egy állásinterjún, egy buliban vagy akár egy temetésen. A kis táska persze mindenkinek mást jelent, attól függően, hogy mi számít alapfelszerelésnek - amit minden körülmények között magunknál hordunk -, így ide tartoznak többek között a mini táskák, a wrisletek (csuklóra akasztható táskák), a clutch-ok (borítéktáskák) és a sling bagek (kis válltáskák) is.

Shopperek

A kis táskák totális ellentétei a hatalmas shopperek, amelyeket a nők többsége nem véletlenül imád. Ezek azok a táskák, amelyek mindent, de tényleg mindent elnyelnek. Méretüket tekintve lehetnek kisebbek vagy nagyobbak, de mindben közös, hogy osztás nélküli, egyterű típusok, tehát maximum egy kisebb zseb található bennük a telefon, pénztárca számára, éppen ezért akár a napi bevásárlásra is alkalmasak. Általában az anyaguk puha – hogy teljesen tele lehessen tömni –, és kényelmes vállpánttal rendelkeznek. A shopperek, nevükkel ellentétben, nem csupán bevásárláskor használhatóak, de strandtáskának, "anyatáskának" is kitűnőek, sőt minden olyan alkalomra nélkülözhetetlenek, amikor sok cuccot kell magunkkal cipelünk – akár a munkába is jól jöhetnek az elegánsabb darabok, mert a laptopot is gond nélkül elnyelik.

Válltáskák

A válltáskáknál olyan közepes méretű típusokra gondoltunk, amelyek a fent említett két méret között helyezkednek el, és amelyeket leginkább a hétköznapokban szoktunk használni – tehát amikor nem kell sem extra kevés dolgot, sem pedig extra sok dolgot magunkkal vinnünk. Az ilyen fazonok általában praktikus osztásokkal rendelkeznek, így mindennek meglehet a maga helye: telefonnak, kulcsnak, neszesszernek, notesznak stb. Nem kell sem azzal sakkozni, hogy mi az a pár dolog, ami belefér, de azért sem kell bosszankodnunk, mert mindent ömlesztve lehet csak beledobálni. Ebbe a típusba tartoznak például a tote, a satchel és a sadle táskák is.

+1: Hátitáska

Akár hisszük, akár nem, egy jó hátitáska sem hiányozhat a legszükségesebb táskatípusok közül. Direkt nem hátizsákot írtunk, ugyanis itt nem egy iskolatáskára vagy túrázós hátizsákra gondolunk, hanem egy olyan praktikus darabra, amelyet olyan alkalmakkor viselhetünk, amikor fontos a kényelem. Ilyen lehet egy városnézés, egy játszóterezés, vagy ha egyszerűen azt akarjuk, hogy mindkét kezünket tudjuk használni és ne húzza a fél vállunkat a táskánk. Ha azt gondolnánk, hogy 18 éves kor felett már ciki ez a fazon, akkor nagyot tévedünk, mert rengeteg szép, sőt elegáns hátitáska is kapható már a boltokban.

Aki minimalizálni szeretné a táskakészletét, annak tehát a fent említett típusokat ajánljuk, mert ha ezek megtalálhatóak a szekrényben, akkor nincs olyan alkalom, amelyre ne lenne megfelelő táskánk. Egyre azonban mindenképpen ügyeljünk: ha 3-4 táskánál szeretnénk meghúzni a határt, akkor ne dőljünk be az aktuális divathóbortoknak, hanem válasszunk klasszikus fazonokat és színeket, amelyek biztosan 1, 2, 3 vagy 10 év múlva sem tűnnek majd nevetségesnek.