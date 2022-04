Majdnem tíz éven át tartó kapcsolatuknak vetettek véget egy igazán banális ok miatt, de úgy tűnik, mindketten boldogabbak, mióta külön vannak.

Az idei a szakítások és a válások éve, hiszen egymás után, sorban jelentik be a magyar és külföldi hírességek is, hogy külön utakon folytatják. Nemrég egy újabb sztárpár állt a nyilvánosság elé azzal, hogy szakítottak, az ok pedig egészen hihetetlennek tűnik. A színész duó ugyanis azért intett búcsút egymásnak, mert az egyikük úszómedencét szeretett volna.

A Végtelen matrjoska sztárja, Natasha Lyonne és humorista párja, Fred Armisen nyolc éven át éltek együtt, ám a koronavírus-járvány idején a bezártság alatt rájöttek arra, nem egyeznek az elképzeléseik.

"Őszinte szólva azért szakítottunk, mert szerettem volna egy úszómedencét. Szeretjük egymást, úgy ahogy csak két ember tudja, és a mai napig sokat beszélünk, de Freddy egyszerűen nem szereti a medencéket" – mesélte Natasha Lyonne a Hollywood Reporter nevű magazinnak.