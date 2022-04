Hatalmas titokról rántotta le a leplet Karda Bea Máté Péterrel kapcsolatban. Az énekesnő nagyon jó barátja volt a legendás zenésznek, első között hallgathatta meg a legújabb slágereit, több dalt is írt neki, sőt, az egyik legnagyobb slágerét a Zene nélkül mit érek én?-t is neki akarta adni.

Mátl Péter rendkívül fiatalon, mindössze 37 évesen távozott az élők sorából. A legendás énekes nagyon jó barátságot ápolt Karda Bea énekesnővel, aki elárulta, hogy barátságuk egy kutyasétáltatással kezdődött.

"Péterrel szinte egymással szemben laktunk, ő a Horváth Kert egyik, én a másik oldalán. Rendszeresen sétáltattunk együtt kutyát, neki akkor már családja volt, őket is elég jól ismertem. Péter tudta az édesapámról, hogy zenével foglalkozik, többször is feljött hozzánk megmutatni a szerzeményeit, amiket így mi hallottunk először" - mesélte a Blikknek Bea.

"Emlékszem egyszer feljött hozzánk és elkezdte zongorázni a Zene nélkül mit érek én?-t. Akkor még nem volt hozzá szöveg, csak a dallam. Azt mondta, nekem adja ezt a dalt, énekeljem én. Akkor azt feleltem, legyen kész és térjünk vissza rá, de örülök, hogy végül az ő, senkiével össze nem hasonlítható hangján csendült fel ez megasláger. Később viszont írt nekem négy-öt dalt, sőt, a Ritmus kell nekemben, ami 1979-ben született, még vokálozott is nekem. Már el is felejtettem a dal történetét, de nemrég a legnagyobb rajongóm átküldte nekem a dalt és az összes Péterrel kapcsolatos élmény a felszínre tört. A Rocky Ladyt is ő írta nekem, a szöveget később illesztette rá S. Nagy István" - magyarázta az énekesnő.