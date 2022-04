Hernádi Judit tehetséges lánya a minap vásárolni szeretett volna magának ruhákat az egyik ruhaboltban, ahol az eladó rendkívül lekezelően bánt vele. Az eladó hölgy először csak furcsán méregette az énekesnőt, majd közölte vele, hogy az üzletben, csak M-es méretig vannak ruhák, így nagy eséllyel nem a megfelelő boltot választotta a vásárlásra.

"Természetesen nem esett jól a megjegyzés, de nem reagáltam le. Nevettem egy kicsit, majd sarkon fordultam, és már ott sem voltam. A hölgynek is lehetnek gondjai, lehet, hogy rossz napja volt, ezért reagált így. Az viszont igaz, hogy csak M-es méretig voltak ruhák a boltban, ami magát az eladót is kiszolgáltatottá teszi. Szerintem fontos, hogy mindig legyen a készleten olyan ruha, ami nagyobb, hiszen például egy sportoló is sokszor L-es méretet hord, nem kell ahhoz túlsúlyosnak lenni. Az XL-es méret az már necces, de egyébként miért ne hordhatna valaki XL-es méretben is bármit, amiben jól érzi magát? Én nem vagyok ilyen, egy miniszoknyában sajnos nem érzem jól magam, de mi van, hogy ha más igen?" – mesélte a Ripostnak Hernádit Judit lánya, aki megjegyezte, hogy ezután a minősíthetetlen magatartás után többet biztosan nem teszi be a lábát az üzletbe.

"Szükség van arra, hogy felhívjuk a figyelmet az elfogadás fontosságára, annak ellenére, hogy 2022-ben gyakorlatilag mindenhol azt látjuk, hogy szeressük magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Így is hiány van abból, hogy az ember elfogadja a másikat, bármilyen kontextusból is nézzük a kérdést" - tette hozzá Zsófi.