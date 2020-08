"Ma ketten is leléptek elém az úttestre és a nem zebrán. Nagyon kicsin múlt, de mindenki megúszta. Eddig. Egyik alkalommal a szembejövő sávba is át kellett mennem.

Szeretnék mindekit megkérni korhatár nélkül, hogy vigyázzunk egymásra! Nem akarom, hogy a jogsim, a mentális és fizikai épségem és másoké is ilyen hülyeségen múljon!" - írta Zsófi a Facebookon.