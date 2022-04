A büszke anyuka kislánya lábacskájáról posztolt fotót, de Rácz Jenő pár nappal később a szülés körülményeiről is beszámolt, és megmutatta, hogy alszik kislánya a mellkasán. A sztárséf és felesége azt is megosztották követőikkel, hogy a húsvétot már otthonukban töltötték.

Az újdonsült anyuka a napokban Instagram-oldalán válaszolta meg követői kérdéseit. Az egyikük például azt kérdezte, hogy vagytok?, amire így válaszolt:

„Szuperül. Annyira büszke vagyok a kislányomra, igazi törtető angyalka, aki picúrka létére minden vizsgálaton brillírozik és nagyon szépen eszik. Én a helyzethez képest jól vagyok, napról napra erősebben. Persze nem bírok megmaradni a fenekemen, de nem erőltetek semmit, ami nem esik jól, és pihenek, amennyire ez ilyenkor lehetséges. Végtelen a szeretet itthon."

-szúrta ki a 168 óra. Dóri arról is írt, hogy úgy érzi, az a legjobb, ha az ösztöneire hallgat. A szüléséről így nyilatkozott:

"Lehetetlen nem izgulni egy ilyen eseményen, de nem féltem! Előbb jött a kicsi, de tudtam, hogy ez most az Ő döntése, és én csak a lehető legnyugodtabb kapu kell legyek, hogy átsegítsem ezen az úton. A kórházban mindenki MINDENT megtett, hogy ez a lehető legtökéletesebben alakuljon. Örök hálám a dokiknak, nővéreknek és minden ott dolgozónak!"

Dóri azt is elárulta, hogy érzi magát a szülés után.