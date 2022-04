Horváth Gréta a hangos szakítása után nagy átalakulásba kezdett, és mostanra már arra is nyitott, hogy új kapcsolata legyen. Már el is kezdett randizni, de nagyon óvatos.

Horváth Gréta élete január elején hatalmas fordulatot vett: párja, Dávid úgy döntött, kilép az életükből. Az elválás után kiderült, hogy a férfi már egy másik nőt szeret, aki nem más, mint a Dancing with the Stars táncosnője, Stana Alexandra. Horváth Grétát nagyon lesújtották azok az információk, amik kiderültek a párjáról, de úgy döntött, magára koncentrál és nagy átalakulásba kezdett. 20 kilót fogyott, és már egy új kapcsolatra is nyitott.

"Úgy érzem magam, mint egy főnixmadár, nagyon mélyről hoztam magam vissza, önmagam egyik legjobb kiadása lettem. Túl vagyok egy traumán, de így utólag már hálás lehetek az életnek mindazért, ami történt, mert fejben is nagyon megerősödtem, és az életben soha nem voltam egészségügyileg ennyire rendben. 17 kilót fogytam, a kisugárzásom is teljesen megváltozott, és igen, ezt a férfiak is észreveszik" - mondta a Blikknek Gréta.

"Soha többé nem fogok internetes társkeresési oldalakat használni. De szerencsére rengeteg barátom írt, de jó, hogy végre szabad vagyok, mert van egy ismerőse, akinek nagyon tetszem. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy most mindenkivel találkozom, de bevallom, voltam már randevún, és nagyon jól éreztem magam. Visszaadta a hitem a férfiakban, hogy vannak még igazi úriemberek" - tette hozzá. Azt is elmondta, milyen férfira vágyik.

"Én egy klasszikus csaj vagyok, az érdeklődésemet először szellemileg kell felkelteni. Fontos, hogy a férfinak legyen humora, tudjunk beszélgetni, ne tereljen, ne érezzem azt, hogy fontos dolgoknál témát vált. Szeretem a beszélgetős, sétálós randevúkat, egy igazi őszinte, egyenes úriemberre vágyom, és meg kell mondjam, jó a felhozatal" - árulta el. Természetesen életében a legfontosabb férfi mindig a kisfia lesz.

"Az egy dolog, hogy én mire vágyom, de a legfontosabb férfi az életemben Filip, és a leendő páromnak ezt el kell fogadnia, így ha ismerkedek is, azt nagyon lassan teszem. Nem siettetek semmit, nyitott vagyok, de ha jó ideig nem lesz párom, azzal sincs semmi baj, nem vagyok párkapcsolatfüggő. Egyedül is jól érzem magam" - mondta.