Az anyuka alig tudja felfogni, hogy már elrepült egy év – erről is mesél a családanya a friss hot! magazinban! „Mintha előző hónapban lettem volna várandós! Sok minden történt velünk azóta: családi házba költöztünk, közben Nati iskolába jár, a tanulás mellett rengeteget beszélgetünk és sok a közös játék. Natika is tüneményes kislány, mindenben segít, a tavaszi szünetben is ő volt a jobbkezem. Élvezzük ezt a boldogságot, amit családként megélünk. Azt kívánom, soha ne legyen vége ennek, amit most érzek! Teljes az életem" – mondja a lapban meghatódva Pamela, aki a mindennapjairól is hosszasan beszél a magazinban.